CHP’den Erdoğan’a bir milyon liralık montaj davası

CHP’nin avukatı Celal Çelik, mitinglerinde montaj görüntüler kullanarak ve bunları gerçekmiş gibi anlatarak millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında dava açtı.

Tayyip Erdoğan, TRT’de de bu montajları anlattı. (AA)

Çelik Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Genel Başkanımız ve 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş ‘mertçe mücadele’ etik değerinden bihaber olan, müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, montajcıbaşından yani Erdoğan’dan, montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere…”

Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince;



Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan,



Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan,



Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan;



Montaj… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 24, 2023

Montaj polemiği

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da milyonlara izletiliyordu. İktidar kanadından gelen kimi açıklamalarda bunların montaj olmadığı da savunulurken, Erdoğan’dan son olarak TRT’de katıldığı bir programda videoların konusu açılınca “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” itirafı gelmişti.

Kılıçdaroğlu da bu açıklama ve montajlara katıldığı Habertürk yayınında şöyle tepki göstermişti:

*(Erdoğan montaj video paylaşması) Biz hiçbir zaman seçim kampanyasını bu kadar kara ve lekeli olduğunu hiç düşünmedik. Aklımın ucundan bile geçmedi. Şu aklınıza gelir miydi Allah aşkına! Efendim sen teröristlerle berabersin. Dün akşam TRT’de ne söyledi? Kandil’de ortak bir şeyler yapmışız. Görüntüler mi çıkmış, öyle bir şey söyledi. Sözde kampanya yapmışız. Ondan sonra gazeteci arkadaş “Anlayamadım” diyor. Sonra montajlı falan. Vicdanı, ahlakı, erdemi ve inancı olan herkese soruyorum. Nasıl olur da beni Kandil’le, gideceğim de ortak program, video, görseller… Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekar denir değil mi? Devletin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapılabilir. Allah’a sığınıyorum. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Keşke karşıma gelse de “Yemin et” derim, “Allah’a inanıyorsun yemin et” derim. Niye iftira atıyorsun? Kandil’in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak karşıma çıkacaksın. Nedir bu rezalet. Biz bunu hiç düşünmedik. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik.