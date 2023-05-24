Yurt dışında kullanılan oy sayısı ilk turdakini geçti

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

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Yurt dışında ilk turda oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. Birinci turda 1 milyon 817 bin 10 kişi oy kullanmıştı. Oyların yüzde 57,47’sini cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, yüzde 39,57’sini millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu almıştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre saat 18.24 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 839 bin 488 oldu.

Böylece şimdiden oy sayısı ilk turdakini geçti.

Seçmenlerin yurt dışı temsilciliklerde bugün sona erecek oy verme işlemi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek.