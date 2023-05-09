Yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanımı rekor katılımla tamamlandı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde oy kullanma işlemi rekor bir katılımla tamamlandı.

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Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan’da oy kullanmaya başlamıştı. AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Türk vatandaşları bu seçimlerde 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta oy verdi.

2014’ten bu yana yapılan seçimlere yurt dışından katılım oranı istikrarlı bir şekilde arttı. 2014 seçimlerinde yüzde 18,94 olan seçimlere katılım oranı, 2018 seçimlerinde yüzde 50,9’a yükseldi.

Bu istatistikler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde daha da artış gösterdi.

2018 seçimlerinde 3 milyon 44 bin 837 olan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmen sayısı, 2023 seçimlerinde 3 milyon 416 bin 150’ye yükseldi.

Sandık sayıları da arttı

2023 seçimlerinde istatistiklerde meydana gelen artış, sandık sayısıyla sandık kurulan temsilcilik sayısına da yansıdı.

2014 seçimlerinde 55 ülkedeki 105 temsilcilikte toplam 1186 sandık kurulmuşken, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bu sayılar 60 ülkede 123 temsilcilikte 3 bin 386 sandığa çıktı.

2023 seçimlerindeyse 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 16 merkezde 5 bin 114 sandık kuruldu.

Rekor katılım

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından “Teşekkürler” mesajıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde açılan sandıklarda oy verme işleminin tamamlandığını duyurdu.

Serim, “Geçmiş seçimlere göre yurt dışında rekor bir katılım sayısına ulaştık. Demokrasi şöleni havasında cereyan eden oy verme işlemine aktif katılımınız ve en temel demokratik hakkınızı sandığa yansıttığınız için şükranlarımızı sunuyoruz” mesajını paylaştı.

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Türkiye’nin dış temsilciliklerinde kullanılan oyların diplomatik kuryelerle birlikte güvenlik önlemleri alınarak Türkiye’ye getirildiğini vurgulayan Serim, gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edeceğini belirtti.

Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan toplam oy sayısı bugün TSİ 18.00 itibarıyla 1 milyon 798 bin 505 olurken, bu, yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının (3 milyon 416 bin 150) yüzde 52,6’sına tekabül ediyor.