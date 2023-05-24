Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk finalisti Fenerbahçe oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0’ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım oldu.
47. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batshuayi’nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi’nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural’dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
58. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia’nın rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasında altıpasın sağında bulunan Batshuayi’nin gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0.
85. dakikada Fenerbahçe, üçüncü golünü buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Batshuayi’nin yerden pasında altıpasın önündeki King topa dokundu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Başakşehir-Ankaragücü eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.