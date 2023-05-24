BBC derledi: Gelmiş geçmiş en iyi 100 çocuk kitabı

BBC, 56 ülkeden 177 kişiyle ‘Dünyanın En İyi 100 Çocuk Kitabı’ listesi hazırladı.



Vahşi Şeyler Ülkesinde’nin hikayesi ve çizimleri Maurice Sendak’a ait

Çocuk kitaplarının yetişkinler için yazılanlar kadar önemsenmediği söyleyen BBC Kültür Servisi, meşhur ‘En İyi 100…’ listesini bu kez onlara ayırmış.

Kimileri kitapların çocuk / yetişkin olarak ayrılmasına itiraz etse de bazı eserlerle erken yaşlarda karşılaşmanın sayısız faydası var.

BBC’nin ‘En iyi 100 Çocuk Kitabı’ listesinin ilk 10’unu Türkçe adlarıyla aşağıda, listenin tamamını burada bulabilirisiniz.

1. Vahşi Şeyler Ülkesinde (Maurice Sendak, 1963)

2. Alice Harikalar Diyarında (Lewis Carroll, 1865)

3. Pippi Uzunçorap (Astrid Lindgren, 1945)

4. Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

5. Hobbit (JRR Tolkien, 1937)

6. Kuzey Işıkları (Philip Pullman, 1995)

7. Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (CS Lewis, 1950)

8. Winnie-the-Pooh (AA Milne ve EH Shepard, 1926)

9. Charlotte’nin Sevgi Ağı (EB White ve Garth Williams, 1952)

10. Matilda (Roald Dahl ve Quentin Blake, 1988)