Kurtulmuş, Özdağ’ı yalanladı: Suriyelileri göndermeyi ‘hassasiyetle’ sürdürüyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” sözlerini yalanladı.

Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş. (AA)

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklayan Özdağ, AKP’nin göçmen politikaları hakkında da şunları söylemişti: “Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. Sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu’nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Kemal bey çok net bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bunları konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu ‘bir sene içerisinde insan haklarını gözeten bir şekilde Suriyelilerin ülkelerinde güvenliğini sağlayacak bir model’ üzerinde fikir birliğine vardık. Bu yüzden Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik.”

Kurtulmuş’tan açıklama

AKP’li Kurtulmuş’sa Özdağ’ın açıklamasını yalanladı ve ‘bu konudaki çalışmaların sürdüğünü’ iddia etti.

Twitter’dan açıklama yapan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

*Sayın Ümit Özdağ’ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği ‘Numan Kurtulmuş’un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu’ şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

*Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir.