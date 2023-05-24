Ahmet Türk: İktidara ders vermemiz gerekiyor

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, “Biz Kürt halkının iktidara bir ders vermesi gerekiyor” dedi.

Ahmet Türk. (Mezopotamya Ajansı)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almış, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ile millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyor.

HDP ve Yeşil Sol Parti, ortak yazılı açıklamada kayyım maddesini eleştirerek nihai kararlarını yarın açıklayacaklarını duyurmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Mardin’de seçim çalışması yürüten HDP’li Ahmet Türk, şunları dedi: “Biz Kürt halkının iktidara bir ders vermesi gerekiyor. Şunu diyebilmemiz gerek; Kürt halkının düşmanlığını yapıyorsunuz, bunun için Kürt halkı sizi protesto ediyor ve size oy vermiyor. Bu tutumu takınmamız gerekiyor. Büyük mücadelelerle büyük bedellerle bu günlere geldik. Önümüzde iki yol var; ya demokrasiyi seçeceğiz ya da bu halkın düşmanlığını yapanları tercih edeceğiz.”