Gelecek Partisi: İlkelerden taviz vermeden devam ediyoruz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, altılı masayla uzlaşılan ilkeler çerçevesinde devam edeceklerini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da sandığa gidilmesi için çağrı yaptı.

Gelecek Partisi. (AA)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklarken; iki lider arasında da protokol imzalandı.

Bu gelişmelerden sonra Gelecek Partisi’nden de açıklama geldi. Partinin sözcüsü Özcan, Twitter’dan yaptığı açıklamada seçmenleri sandığa çağırdı:

*Millet ittifakı; cumhur ittifakının ve başkanlık sisteminin ülkeyi soktuğu otoriter yolsuzluk düzeninden kurtararak, ülkemizi demokratik ve müreffeh bir düzene kavuşturmak üzere kurulmuş, bugüne kadar da söylem ve program önerilerini bu ilkeler doğrultusunda şekillendirmiştir.

*Gelecek Partisi ülkemizde çoğulculuğun, demokrasinin ve hukukun güvencesi olarak çıktığı yolda kuruluşundaki ilkelerden taviz vermeden devam etmektedir.

*Siyasal duruşumuzu ve siyaset yapma motivasyonumuzu şekillendiren temel ilkeler bizim için araçsal değil, ülkemizi huzurlu ve müreffeh yarınlara taşımanın yol işaretleridir.

*Birinci turda bu amaçla sandığa giden milyonların yine aynı amaçla oy kullanacağından eminiz.

*İlk gün olduğu gibi altı siyasi parti olarak altına imza attığımız her belgenin arkasındayız.