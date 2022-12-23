Akşam Postası / 23 Aralık 2022

Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı: Üç ölü

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nde bir kişi silahla ateş açtı. Paris 10’uncu bölgedeki saldırıda üç kişi öldü, üç kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. Merkez sözcüsü Agit Polat, öldürülenlerin Kürt olduğunu aktardı.

Şebnem Korur Fincancı davası: Savcı mütalaasıyla geldi, tahliye çıkmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hâkim karşısına çıktı. Duruşma savcısının Fincancı’ya ceza istediği esas hakkındaki mütalaasını hazırlayarak geldiği ilk duruşmada mahkeme Fincancı’nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 29 Aralık’ta görülecek.

DBP genel merkezine ve birçok binasına polis baskını

HDP’nin bileşenlerinden Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) genel merkezinde ve birçok il binasında baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı.

Akşener’den ‘kazanacak aday’ vurgusu: Bu iç işe karışmak değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ”Başka partinin iç işine karışmamalı” sözlerine ”Böyle bir durum yok. Benim söylediğim adaylık tespiti, o tespit konusunda herkes hür ve bağımsız” yanıtını verdi.

Anket: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimleri

MetroPOLL Araştırma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘oy verme eğilimlerini’ ölçen bir anket yayımladı.

İmamoğlu: ‘B planımız’ belli, milyonlarca fark yiyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye açılan ‘terör soruşturması’ ve kendisine verilen siyasi yasakla ilgili ”Bizim B planımız belli, 2023’te iktidar olmak” dedi.

Bakan Özer duyurdu: Ana sınıflarındaki çocuklara ücretsiz yemek verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

‘Dost ülke’ Katar, Erdoğan’a yeni yıl hediyesini gönderiyor

Katar, Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokmaya karar verirken, bunun 2 milyar dolarlık kısmının yeni yılın ilk haftalarında gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: EYT sorununu bir iki hafta içinde çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin sorunu yıl bitmeden çözeceklerini söyledi.

Ümit Özdağ anlattı: Destekçileri ergenlik çağında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gezilerindeki gözlemlerini anlattı: “Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum.”

MHRS’den randevu alıp gitmeyenler 15 gün bekleyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastanelerde randevu alıp gitmeyenlerin 15 gün boyunca bu haktan yararlanamayacağını duyurdu.

Ahmet Hakan, Gülşen’i hedef aldı: Uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘köşesinden gereğini yaptığını’ canlı yayında açıkladığı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, şarkıcı Gülşen’i hedef aldı.