DBP genel merkezine ve birçok binasına polis baskını

HDP’nin bileşenlerinden Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) genel merkezinde ve birçok il binasında baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı.

HDP’liler, partilerinin kapatılması durumunda DBP çatısı altında seçime girmeyi alternatif olarak bulunduruyordu.

Fotoğraf: DBP

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Genel Merkezi ve Diyarbakır’daki danışma bürosuna baskın düzenlendi.

Binada aralamalar sürerken, Gaziantep ve Şırnak’ta da DBP’li yöneticilerin evleri basıldı.

DBP’nin Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın gözaltına alınma görüntüleri paylaşıldı.

DBP’nin Twitter hesabından paylaşılan videoya şu not düşüldü: “Baskılarla, gözaltılarla siyasi soykırım operasyonlarıyla, bizleri yıldıramayacağınızı bir çok defa deneyimlediniz. Faşizme boyun eğen, geri adım atan tek bir Kürt göremeyeceksiniz, buna siyasi ömrünüz yetmeyecek.”

Baskılarla, gözaltilarla siyasi soykırım operasyonlarıyla, bizleri yıldaramayacağınızı bir çok defa deneyimlediniz. Faşizme boyun eğen, geri adım atan tek bir Kürt göremeyeceksiniz, buna siyasi ömrünüz yetmeyecek. pic.twitter.com/LrDYY4ZyyE — DBP (@DBP_GenelMerkez) December 23, 2022

HDP’nin Twitter adresindeki açıklamada, baskınlara tepki gösterildi.

HDP’nin açıklaması şöyle: “Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız.”

Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız. pic.twitter.com/CaGlrgInep — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 23, 2022

DBP’yle seçime girme alternatifi

HDP’ye açılan kapatma davası sonuçlanır ve parti kapatılırsa HDP’li yöneticilerin bir diğer seçeneği de seçime DBP çatısı altında girmekti.