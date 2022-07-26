Karma komisyon’dan DBP’li Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlık fezlekesinin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndaki görüşmelerinde Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.
Komisyonda, AKP, MHP ve İYİ Parti dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanırken CHP ve HDP ret oyu verdi.
Aydeniz hakkındaki dosya Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’daki oylamanın ardından Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilecek.
Aydeniz hakkında, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir polise tokat attığı iddia edilmesinin ardından dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç başlatılmıştı