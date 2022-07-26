‘Dokunulmazlık’ görüşmesinde gerginlik: ‘Tek taraflı iddiaları servis edeceksiniz’

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlık fezlekesinin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndaki görüşmeleri, basın mensuplarının salondan çıkarılması nedeniyle tartışmayla başladı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın tepkisi üzerine HDP ve MHP’li komisyon üyeleri arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

Milletvekilleri salondan ayrı bir odaya geçerek görüşünce Beştaş, “Yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. Faşizmin bir görüntüsüdür” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Aydeniz’in dokunulmazlık dosyalarının görüşmeleri TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda başladı.

ANKA’nın haberine göre daha önce Hazırlık Komisyonu’na gelerek sözlü savunmasını veren Salihe Aydeniz, Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na katılmadı.

HDP, savunmayı üstlendi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kadın meclisi sözcüsü Ayşe Acar Başaran, milletvekilleri Tülay Hatimoğulları Oluç, Züleyha Gülüm, Erdal Aydemir, Hüseyin Kaçmaz, Mehmet Rüştü Tiryaki, Aydeniz’in savunmasını üstlendi.

Basın dışarı çıkarıldı

Ama toplantı başında TBMM Karma Komisyon Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının salondan çıkmasını istedi.

MHP’lilerle HDP’liler arasında gerginlik

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, toplantı başlamadan basın mensuplarının dışarı alınmasına “AKP ve MHP bloku, dokunulmazlıklar üzerinde darbeyi devam ettiriyor. Siyasi darbenin uzantısı bir toplantıdayız şu an. Siz HDP’ye, DBP’ye darbe yapıyorsunuz. Yaptığınızın hukukta, yasama işleminde, İçtüzük’te hiçbir yeri yoktur. Mutfakta hazırladığınız yemeği burada yedirmeye çalışıyorsunuz, böyle bir usul yok. Yaptıkları pisliği örtmeye çalışıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Kendi yaptıkları pislik ne demek” diye sordu.

HDP ve MHP’li komisyon üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Temsilciler ayrı ayrı toplandı

Komisyon başkanı Güler, Karma Komisyonu’nun grup temsilcileriyle ayrı toplandı. Salondan çıkan milletvekilleri, ayrı bir odada 10 dakikalık ayrı bir toplantı yaptı.

‘Savunma gizleniyor’

Toplantı bitiminde konuşan Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: “Toplantı başlayamadı. Çünkü komisyon başkanı ve divanı, keyfi bir şekilde hiçbirimize sormadan basın dışarı davet edildi. Bu usule, hukuka ve yerleşik teamüllere aykırı bir durumdur. İki aydır Salihe Aydeniz vekilimiz hakkında bütün basın yayın organlarında ve özellikle yandaş medyada dosyanın gizli olmasına rağmen çok geniş bir şekilde servis yapılıyor. Dosyanın bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama bugün burada komisyon başkanı dosyanın ‘gizli’ olduğu gerekçesiyle ‘biz bunu kapatıyoruz.’ Bu TBMM’de bile hukukun bittiğinin resmidir. Yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek. Ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. İşte AKP-MHP iktidarının bize dayattığı hukuksuzluğun totaliter rejimin son resimlerinden bir tanesini daha görüyoruz. Komisyon bize tebliğ etmeden 26 Temmuz’da toplantının yapılacağını duyurdu. Bu da bu kararın yerlerde başka masalarda bu kararın verildiğini ilan etmiş oldu. Bu nedenle basının dışarı çıkarılması kesinlikle keyfiyettir. Faşizmin bir görüntüsüdür. İddiaların bu kadar servis edildiği bir ortamda savunmanın kamuoyundan gizlenmesinin büyük korkuları olduğunu biliyoruz.”

Süreç nasıl işleyecek?

Karma Komisyon, önümüzdeki süreçte Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verirse, dosya doğrudan Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul’da açık oylanacak. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli olacak.