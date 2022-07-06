Hazırlık komisyonu DBP’li Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

Meclis Hazırlık Komisyonu, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

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Aydeniz’e, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir polise tokat attığı iddia edilmesinin ardından dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşmek için Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu toplandı.

Buradaki görüşmelerde de hazırlık komisyonuna benzer bir karar verilmesi halinde dosya Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

DBP’li Aydeniz’in dün savunma yaptığı toplantıya HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, milletvekili Abdullah Koç, CHP milletvekili Rafet Zeybek ve AKP milletvekilleri Ali Özkaya, Emine Zeybek ve Orhan Kırcalı katılmıştı.

Aydeniz ve Beştaş buradaki savunmada polisi dövdüğü iddia edilen olayın nasıl geliştiğini anlatmışlardı. Beştaş, olayda adı geçen polisin ilk olarak rapor almadığın, ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından aldığını söylemişti: “Kendi ifadesi var onu söylüyorum. Akşam evine gitmiş. Polis memuru, ‘Evde televizyon izlerken İçişleri Bakanı’nın söylediklerini izledim. Bir yumruk meselesi var’ diye tweet atmış. Aradan 10 saat geçtikten sonra rapor almış. Polis memurunun dahi böyle bir iddiası yok.”

Aydeniz’in açıklamalar sırasında dövüldüğüne dair aldığı sağlık raporlarını sunduklarını ifade eden Beştaş, şöyle demişti: “Elimizde en az üç tane doktor raporu var. Kendisi darp ediliyor. Hazırlık komisyonuna sevk edilen beş fezlekenin üçünde Saliha hanımın raporu var ve kendisi darp edilmiş. Kolluk gücünün kendisine uyguladığı şiddete dair yedi tane suç duyurusu var. Hiç kimse kimseye şiddet uygulamamalı.”

12 Haziran’da Kadıköy’de ‘Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik’e yürüyoruz‘ adı altındaki eylemde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Saliha Aydeniz için şunları demişti: “Kadıköy’de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.”