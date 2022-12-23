İmamoğlu: ‘B planımız’ belli, milyonlarca fark yiyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye açılan ‘terör soruşturması’ ve kendisine verilen siyasi yasakla ilgili ”Bizim B planımız belli, 2023’te iktidar olmak” dedi.

Ekrem İmamoğlu Konya’daydı. (İBB)

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da buluştu.

Karatay ilçesindeki ziyarette konuşan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

*Şu anda tariflenen ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza. Uzun yıllar bir bireyi, siyasi yasaklı kılabilecek, hatta içinde hapis olan bir ceza. Tanımı, tarifi bu. Elbette üst mahkemeler var. Ama biz, hala bu süreçle ilgili her ne kadar farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri, hükümet mensupları tarafından, en başta sayın cumhurbaşkanı tarafından, bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında bu karar, bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar, siyasi bir karardır.

‘Hükümet top çevirmeyi bıraksın’

*Hala konuşan hükümet yetkilileri, top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi, bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, ‘Bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli’ desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var, onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da ben bu anlamda teşekkür ediyorum.

‘B planımız belli’

*(‘Terör soruşturması’ hakkında ‘Bir B planınız var mı’ sorusuna) Bizim ‘B planımız’ diye bir şey yok. Bizim B planımız belli, 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz: Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak, toplumun, insanlarımızın coşkusunu artırmak… Onu da artıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, milyonlarca fark yiyecekler.