‘Dost ülke’ Katar, Erdoğan’a yeni yıl hediyesini gönderiyor

Katar, Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokmaya karar verirken, bunun 2 milyar dolarlık kısmının yeni yılın ilk haftalarında gelmesi bekleniyor.

Katar Erdoğan’ı dövizle destekliyor. (Reuters)

Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Bunun ardından Suudi Arabistan maliye bakanı, 8 Aralık’ta ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ Merkez Bankası’na 5 milyar dolar daha yatıracağını söylemişti.

Katar da Türkiye’ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak sokmak için görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtmişti.

Reuters’a bilgi veren ekonomi yönetiminden iki yetkili, anlaşma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibariyle geleceğini söyledi.

Yetkili şöyle konuştu: “Katar’dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açılan eurobonda katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olamadı çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamının da yıl içinde (2023) gelmesi planlanıyor.”

Diğer ekonomi yetkilisiyse “Yıl bitmeden 2-3 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibariyle de ilgili tutarın tamamı eurobond ihraçlarına iştirakle gelmiş olacak” dedi.

Erdoğan’ın en sıkı ‘dostu’

Batı sermayesinin yatırımlarını azaltması nedeniyle Erdoğan ‘dost’ diye tabir ettiği ülkelerden dış kaynak sağlayarak kur başta olmak üzere ekonomi politikalarını destekliyor. En geç Haziran 2023’te yapılacak seçimler öncesi girişler mevcut döviz politikalarına destek oluyor.

Bu kapsamda Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler, komşuları tarafından Katar’a yönelik ekonomik ilişkilerin kesilmesiyle hız kazanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır 2017 ortasından 2021 başına kadar Katar’la olan diplomatik, ticaret ve ulaştırma ilişkilerini kesmişti.

Türkiye ile Katar bu dönemde ekonomik ilişkilerini artırmış, MB, Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı. Katar bu dönemde Borsa İstanbul ve Avrasya tünelinde de hisse almış, ülkeler liderler seviyesinde ekonomik ilişkilerin daha da artırılacağını söylemişlerdi.