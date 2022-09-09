Erdoğan: Rezervler için dost ülkeler de destek veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balkan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, rezervlerin arttığını söylerken, bu konuda ‘dost ülkelerden destek’ gördüklerini belirtti.

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri üç haftalık keskin artış ve takiben iki haftalık düşüş ardından 2 Eylül haftasında 14,1 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 2 Eylül’de sona eren haftada bir önceki haftaya göre 1,5 milyar dolar arttı.

Cari açığın son bir buçuk senenin zirvesine çıktığı bir süreçte döviz rezervlerinin artması ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

MB eski başekonomisti Hakan Kara, zirvedeki cari açığı hatırlatıp “Kayıtlı sermaye girişi yok, buna rağmen döviz rezervleri neden tükenmiyor” diye sormuş ve bunu “Çünkü kayıt dışı finansman girişi tarihi zirvesinde” diye yanıtlamıştı.

Erdoğan ziyaret dönüşü Yunanistan, Suriye, tahıl koridoru gibi uluslararası konuların yanı sıra iç politika ve ekonomiye ilişkin görüşlerini de açıkladı. Erdoğan, rezervlerin arttığını söyledi.

‘Başını ABD çekiyor’

Erdoğan’ın dediklerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

*Yunanistan burnumuzun dibindeki adaları anlaşmalarla getirilen gayri askeri statü hilafına silahlandırmaya devam ediyor. Üslerin kurulması olayı var, bunun başını da malum ABD çekiyor.

*BM Genel Kurulu’na gittiğimizde ABD başkanıyla orada bir görüşme fırsatı bulursak ABD’nin (Yunanistan konusunda) attığı adımlar da dile gelecektir, bu konuları da konuşacağız.

*“Yunanistan’a bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz.

‘Putin’le tahıl koridorunu konuşacağız’

*(Özbekistan) Semerkant’ta (Vladimir) Putin’le geniş ve etraflıca olacağına inandığım bir görüşme yapacağız, ağırlıklı olarak bu tahıl koridoru meselesini görüşeceğiz.

*(Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz akışını kesmesi) Rusya keyfinden bu kararları almadı.

‘Rezervlerimiz artıyor’

*Gerek Avrupa’dan, gerek dünyanın değişik yerlerinden Türkiye’de yatırım için kapımızı çalanlar var, şu an itibarıyla toplamda 20 milyar dolar gibi Türkiye’de yatırım yapma konumunda olan firmalar var.

*Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar.

*Sosyal medyayla ilgili düzenleme Meclis’in açılışıyla birlikte gündemimizde.

*13 Eylül’de açıklanacak sosyal konut projesi 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor.