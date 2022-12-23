HDP ve Demirtaş Paris’teki Kürt derneğine saldırıyı kınadı: Tüm yönleri aydınlatılmalı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP, Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne saldırıyı kınadı: “Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır.”

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Paris 10’uncu bölgede yer alan kültür merkezine silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Bir seyahat firmasında şoför olarak çalıştığı belirlenen saldırganın 69 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğu kaydedildi.

Saldırıya Twitter hesabından tepki gösteren Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u etiketleyerek, şunları kaydetti: “Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız.”

Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum.



Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum.



Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız. @EmmanuelMacron — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 23, 2022

HDP’nin Twitter hesabından da benzer bir tepki geldi. Saldırının aydınlatılmasının istendiği açıklama şöyle:

“10 yıl önce Paris’te 3 kadının katledilmesinin arkasındaki tüm güçlerin açığa çıkarılmaması ve sorumluların cezalandırılmaması bugün Paris’te yine bir katliam yaşanmasının önünü açtı. Fransa bu ırkçı katliamı tüm yönleriyle derhal aydınlatmalıdır.”