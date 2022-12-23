Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınında silahlı saldırı: İki ölü

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında bir kişi silahla ateş açtı. Paris 10’uncu bölgedeki saldırıda iki kişi öldü, ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınında saldırı. (Twitter)

Le Parisien’in aktardığına göre Paris 10’uncu bölgede Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında 70’li yaşlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, ikisi ağır dört kişi yaralandı.

AFP’ye konuşan bölge esnafı bir kişinin sokakta ateş açtığını ve bunun üzerine çevredekilerin kendilerini dükkanlarına kilitlediklerini söyledi.

Saldırgan Fransa vatandaşı

Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Merkezin hedef alınıp alınmadığına dair net bir bilgi yok. Bir seyahat firmasında şoför olarak çalıştığı belirlenen saldırganınsa 69 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğu kaydedildi.

Olaya müdahale eden Paris emniyet biriminin Twitter hesabındaki paylaşımda, saldırıya karışan bir kişinin gözaltına alındığı bildirilerek, çevredekilerin bölgeden uzak durması istendi.