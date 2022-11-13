Diken

Yaramazlara biraz batar!

Paris 2015 saldırılarının yıl dönümünü hatırlatan Macron’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Kasım 2015’te Paris ve banliyösü Saint-Denis’deki saldırılarda hayatını kaybedenleri hatırlatarak İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıyı kınadı: “Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız.”

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.


13 Kasım 2015’te Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılar Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri.

Macron, Twitter açıklamasında ’13 Kasım 2015’te hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, İstanbul’daki saldırıyla sarsıldığını’ söyledi.

Açıklamada, “Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız” ifadesine yer verildi.

Bombalı saldırıda bant daraltma ‘keyfi’: Türkiye hariç bütün dünya konuşuyor

Bozdağ’dan Taksim’deki saldırıya dair açıklama: Banka oturan kadın araştırılıyor

Aile Bakanı Yanık, Taksim’deki saldırıda bir bakanlık çalışanı ve kızının hayatını kaybettiğini duyurdu

Demirtaş: Amaç ya da gerekçe ne olursa olsun sivillere her saldırı terördür

Taksim’deki saldırı 2015’teki şiddet sarmalını akla getirdi

Taksim’deki patlama sonrası sosyal medyada ‘bant daraltılmış’

Taksim’de bomba patlatıldı: En az altı ölü, 81 yaralı

SON HABERLER