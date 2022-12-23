Yargıtay başkanı: ‘Sosyal medya mahkemeleri’ yargıya güveni azaltıyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medyada özellikle kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik suçlara karışan kişilerin tutuklanması için yükselen tepkileri ‘sosyal medya mahkemeleri’ olarak yorumladı ve bu durumun ‘yargıya güveni azalttığını’ savundu.

(Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yargıtay’ın binasının 2021’deki açılış töreninde.) Fotoğraf: AA

Son olarak İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi, altı yaşındayken imam nikahıyla tarikatın müridi Kadir İstakli’yle ‘evlendirdiği’ ortaya çıkmış ve buna rağmen kimsenin tutuklanmadığı öğrenilmişti.

Bu duruma tepkiler yükseldikten sonra hem Gümüşel hem de İstekli tutuklanmıştı. Buna benzer çok sayıda durumda olaya karışanların tutuklanması için sosyal medyadan yoğun tepkiler geliyor ve bunun ardından kişilerin tutuklanması için yargı harekete geçiyor.

AA’nın haberine göre Kayseri’deki ‘Ticaret Hukuku Sempozyumu’nun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, bu konuya dair şunları dedi:

“Hiç şüphe yok ki demokratik bir toplumda yargı kararları, mahkeme kararları eleştirilebilir. Ancak eleştirilerin insaf ve vicdan ölçüleri içerisinde mantıklı, hukuki ve bilimsel olması gerekmektedir. Hatalı bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin hedef alınarak yıpratılması doğru değildir. Modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk Ceza Muhakemesi sisteminde de hatalı kararların düzeltilmesini sağlayacak birçok mekanizma bulunmaktadır. Bir adli olay duyulur duyulmaz henüz deliller dahi toplanmadan, yargılama sürecine ilişkin kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medya üzerinden gerçek dışı ve sansasyonel haberler yayılması son derece vahimdir ve hatta bunlar suçtur.

Karar verme yetkisi kamuoyuna ait olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı. Hepinizin bildiği üzere çokça sosyal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı zarar görüyor, toplum zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Yargıya olan güven azalıyor. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir.”