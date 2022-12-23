Akşener’den ilk ve orta öğretim için de ücretsiz yemek çağrısı: Bu imkanı sağlayın!

6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğinin duyurulması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklara da böyle bir imkan sağlanmasını istedi: “Devletimizin bunu yapacak gücü var.”

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Ekonomik kriz, ailelerin çocuklarını yeterli beslenme olmadan okula göndermelerine neden oldu. Uzmanlar, çoğu çocuğun okula aç geldiği için kendini derslere veremediğine dikkat çekiyor.

Muhalefetin okuldaki çocuklara ücretsiz yemek verilmesine dair önergelerini birçok kez reddeden iktidar bu konuda sonunda adım atmış, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uygulamanın ikinci dönemden itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Akşener, Twitter’dan bakanlık duyurusunu alıntılayarak şunları yazdı: “Rüzgârgülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; İlkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkânı sağlayın! Devletimizin bunu yapacak gücü var. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun!”