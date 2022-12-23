Bakan Özer duyurdu: Ana sınıflarındaki çocuklara ücretsiz yemek verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verilecek. (AA)

Üsküdar’da Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni’nde konuşan Özer, ücretsiz yemek için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

“Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu (ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını), 5 milyonun üzerine çıkaracağız bir ay içerisinde.”