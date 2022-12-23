Difteri-tetanoz aşısı toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) difteri-tetanoz aşısını toplatıyor. Çocuklar, gebeler, askerler ve acillerde uygulanan aşının üretilmiş ve dağıtılmış tüm serileri ‘geçici ve tedavi edilebilir sorunlar çıktığı’ gerekçesiyle geri çekiliyor. Bakanlık kurumlarından risk teşkil etmeyen durumlar için aşı uygulamasının ertelenmesini istedi.

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‘Tetadif 0.5 ml. Enfeksiyon süspansiyon’ isimli ürüne ait ruhsatname 20 Aralık’da Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu raporuna istinaden askıya alındı. Üretilmiş ve dağıtılmış serilerin sınıf 2B seviyesinde geri çekme işlemi başlatıldı. Geri çekme ikinci sınıf, B seviyesi (2B) olarak uygulandı. Bu geçici ve tedavi edilebilir sorunların çıktığı veya muhtemel olduğu durumlar ve son kullanıcıya aşıyı sağlayan tüm yerlerden toplanması anlamına geliyor.

Öte yandan iki, dört, altıncı ayların sonunda ve 18’inci ayda hatırlatma dozu olarak yapılan karma aşılarla (DABT-İPA-Hib) toplatılan aşı aynı değil.

Bakanlık aşıyı 22 Aralık gece yarısı itibariyle Aşı Takip Sistemi’nde kullanıma kapadı.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sağlık kurumlarına yolladığı yazıyla, mevcut stokların aşı depolarından toplanmasının yanı sıra, risk teşkil etmeyen durumlar için difteri-tetanoz uygulamasının ertelenmesini de istedi. Acil durumlar ya da ötelemenin risk olduğu hallerde, aşının geri ödeme kapsamında ve reçete edilerek tedarik edilmesi söylendi. Ayrıca, aşı tedarikinin yapılmadığı diğer durumlardaysa enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılması istendi.

Bakanlık sorunun ne kadar sürede çözüleceğine dair bilgi paylaşmadı.