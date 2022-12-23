Macron, Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne saldırıyı kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı: “Düşüncelerimiz kurbanlar, yaşam mücadelesi veren insanlar, aileleri ve sevenleriyle.”

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Paris 10’uncu bölgede Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında 69 yaşında bir kişinin silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre üç kişi ölmüş, ikisi ağır dört kişi yaralanmıştı.

Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Bir seyahat firmasında şoför olarak çalıştığı belirlenen saldırganınsa 69 yaşında ve Fransa vatandaşı olduğu kaydedildi.

Macron, Twitter’dan şunları yazdı: “Fransa Kürtleri, Paris’in göbeğinde hain bir saldırının hedefi oldu. Düşüncelerimiz kurbanlar, yaşam mücadelesi veren insanlar, aileleri ve sevenleriyle. Emniyet teşkilatımıza cesaretleri ve soğukkanlılıkları için teşekkür ederiz.”

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2022

İçişleri bakanı: Yabancıları açıkça hedef alan biri

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganı ‘yabancıları açıkça hedef alan biri’ olarak tanımlayarak “Bu insanları öldürmek isteyen katilin bunu özellikle Kürtler için yaptığı kesin değil” dedi.

Euronews’un aktardığına göre “Sebepleri henüz tam olarak bilmiyoruz” diyen Darmanin ayrıca şüpheliyi, aşırı sağla bağlantılı önceki eylemlerle ilişkilendiren herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Aralarında Nupes milletvekilleri ve Paris’in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da bulunduğu çok sayıda sol görüşlü siyasetçi, silahlı saldırıların sorumluluğunu aşırı sağa yükledi.

Darmanin, saldırganın daha önce ‘bir spor kulübünde atıcılık yaptığını ve ruhsatlı silah beyanında bulunduğunu’ söyledi.

Saldırganın suç kaydı

Fransa merkezli BFMTV’de saldırganın daha önce iki cinayet girişiminde bulunduğu ve 2021’de Paris 12’nci bölgedeki bir göçmen merkezine kılıçla saldırdığı bildirildi. Kılıçlı saldırının ardından tutuklanan saldırganın 12 Aralık’ta adli kontrol şartıyla cezaevinden çıktığı ve silah taşımasının yasak olduğu aktarıldı.