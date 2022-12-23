Şule Çet davasında cezaları Yargıtay onadı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl altı ay hapis ile sanık Berk Akand’a verilen 18 yıl dokuz ay hapis cezalarını onadı.

Şule Çet, Çağatay Aksu tarafından öldürülmüştü. (DHA)

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Daire, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Aralık 2019’daki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından da toplam 12 yıl altı ay hapis cezaları onandı. Aksu’nun işlediği suçlara yardım ettiği belirtilen sanık Berk Akand hakkındaki 18 yıl dokuz ay hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı.

20. kattan düşerek can vermişti

23 yaşındaki Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2’inci sınıf öğrencisiydi. Çet, eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu’nun da ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalışmaya başlamıştı.

Çet, 29 Mayıs 2018’de, Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

‘Kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019’da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019’da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu’nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand’ın ise Aksu’nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.