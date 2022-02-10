Şule Çet davasında ‘rıza raporu’nu hazırlayan uzmana altı ay meslekten men

Ankara’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesine ilişkin davada “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” diye rapor hazırlayan adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın’a Ankara Tabip Odası’nca verilen altı ay meslekten men cezası, Türk Tabipler Birliği (TBB) Yüksek Onur Kurulu tarafından onanarak kesinleşti.

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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da ölümüyle ilgili 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçen 4 Aralık’ta sonuçlanmıştı. Sanık Çağatay Aksu’ya ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet‘ suçundan önce ağırlatılmış müebbet cezası verilmiş, ancak indirim hükümleri uygulanarak ceza müebbet hapse çevirilmişti. Aksu’ya ayrıca ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da 12 yıl altı ay hapis cezası verilmişti. Sanık Berk Akand’a ise ‘cinayete yardım‘dan 12 yıl altı ay, ‘cinsel saldırıya yardım‘dan beş yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçundan bir yıl üç ay olmak üzere toplam 18 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti.

Soruşturma aşamasında adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın tarafından Şule Çet hakkında hazırlanıp, dosyaya giren rapor tepki çekmişti.

Raporda, şu ifadeler yer alıyordu: “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır.”

Kararda, ‘sürecin tamamında kadının rızası temelinde hareket edilmesi gerektiğine, adli tıp literatürünün de bu süreçte güncellendiğine, hekimlerin kendilerini en son literatür ile güncellemelerinin önemli olduğuna, güncellenmesi gerekenin yalnızca bilgi, beceri değil aynı zamanda profesyonel ve etik tutum ve davranışlar olduğuna’ dikkat çekildi.