Şule Çet davasında sanık avukatına hapis cezası

Ankara’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada kadının özel hayatına dair belge sunduğu gerekçesiyle sanıkların avukatına hapis cezası verildi.

Çet’in 29 Mayıs 2018’de plazanın 20’nci katından düşerek ölmesine dair davada iki sanığa hapis cezası verilmişti. Sanık avukatı Levent Ekmen ise olayın cinayet değil intihar olduğunu kanıtlamak amacıyla Çet’in transkripti ve ilaç reçetesini mahkemeye delil olarak sunmuştu.

Ekmen hakkında Çet’in özel hayatına yönelik bilgileri hukuka aykırı şekilde temin ettiği ve adil yargılamayı etkilemek istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davada savunma yapan Ekmen, raporların Çet’in intihara meyilli olduğunu gösterdiğini savunarak, bu evrakların rahatça ulaşılabilecek türde olduğunu öne sürdü. Sanıklardan Çağatay Aksu’nun babası Sayit Aksu, belgeleri kendilerinin avukata verdiğini iddia etti.

Mahkeme, avukata ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma’dan üç yıl hapis cezası verdi, duruşmadaki olumlu tavırları nedeniyle iki buçuk yıla indirdi.

Ayrıca, Çağatay Aksu’nun babası Sayit Aksu ve annesi Gülümser Aksu için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.