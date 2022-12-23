İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimini hatırlattı: Akıllanmadılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezasına ilişkin “Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara bu millet cevabını verir” dedi.

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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı bugün Konya’da bir araya geldi. Belediye başkanlarının ilk işi esnafı ziyaret etmek ve yurttaşların sorunlarını dinlemek oldu.

ANKA’nın haberine göre İmamoğlu, Konya’daki esnaf ziyaretleri sırasında yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İmamoğlu’nun ziyaret ettiği bir esnaf, hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasağa ilişkin “Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey” dedi.

İmamoğlu da bunun üzerinde şunları dedi: “Biz denetlenmek zorundayız, hiç sorun yok ama usulsüz bir süreç işletiyor. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz, çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, 16 milyonu, bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabını verir. Milletimizim adalet duygusu bambaşka. Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar.”