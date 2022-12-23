MHP il başkanı, Bahçeli’ye Atatürk montajlı Hitler fotoğrafı verdi

Mustafa Kemal Atatürk, Nazi Almanyası’nın faşist lideri Adolf Hitler’in olduğu fotoğrafa fotoşopla montajlanmıştı. MHP Manisa il başkanlığına atanan Cüneyt Tosuner, montajlı bu fotoğrafı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etti.

Bahçeli’ye Hitler fotoğrafı. (Twitter)

MHP Manisa İl Başkanlığı’nın paylaştığı fotoğrafa, şu not düşüldü: “Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımız, bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve tensipleriyle, genel başkan yardımcımız E. Semih Yalçın’ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il başkanlığı görevine Cüneyt Tosuner atanmıştır.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ Beyefendinin takdir ve tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih YALÇIN'ın bildirimiyle Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı Görevine Cüneyt TOSUNER atanmıştır. pic.twitter.com/lNEibM71Xm — MHP Manisa İl Başkanlığı (@mhpmanisail) December 22, 2022

Ancak teyit.org 29 Ocak 2019’da söz konusu fotoğrafın Hitler’in fotoğrafına fotoşop yapılarak üretildiğini ortaya çıkarmıştı.

İçerikte, “Fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk’ü, bir kurt köpeğiyle yan yana gösterdiği iddiası doğru değil. Görsel montajlanarak hazırlanmış. Orijinal fotoğrafta köpeğin yanında Adolf Hitler yer alıyor. Görseldeki köpek ise Hitler’in Blondi isimli köpeği” denmişti.