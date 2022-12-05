Bahçeli’nin ‘altılı masa’daki cumhurbaşkanı adayı ‘sınıf arkadaşı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak sınıf arkadaşını (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) görmek istediği söyledi.

Bahçeli, ‘altılı masa’da cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istiyor. (DHA-Arşiv)

Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM’de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Altılı masa’nın aday belirleme anketine ilişkin soruya Bahçeli, “15 Ocak’a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, ‘Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız’ dediler. Ben henüz daha cevap vermedim” yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, “Eğer birisi ankette bana gelirse, ‘Altı kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz’ derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır” dedi. Kılıçdaroğlu’yla Bahçeli, üniversitede sınıf arkadaşıydı.

Diken’in 27 Ekim’deki haberinde, ‘altılı masa’nın ilerleyen günlerde cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere Türkiye’nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlandığı duyurulmuştu.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre farklı şirketler üzerinden yürütülecek çalışmalarda yer alacak isimlere ve tarihlerine liderler karar verecek. Anket sonuçlarının liderlere ulaşması ve koalisyon mutabakatının sağlanmasının ardından da adayın belirlenmesi için son adımlar atılacak.