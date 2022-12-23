MHRS’den randevu alıp gitmeyenler 15 gün bekleyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastanelerde randevu alıp gitmeyenlerin 15 gün boyunca bu haktan yararlanamayacağını duyurdu.

Fahrettin Koca’dan MHRS randevu sistemi hakkında açıklama. (AA)

Söz konusu uygulamanın başladığını duyuran Koca, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “MHRS’DEN randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun.”

MHRS’DEN randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. UYGULAMA BAŞLADI. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2022

Kota iddiasını yalanlamıştı

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinden aylık sadece üç randevu alınabildiği iddiasını şöyle yalanlamıştı: “Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır.”