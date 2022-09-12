Bakanlıktan muayeneler için aylık kota mesajı: En fazla üç randevu

Sağlık Bakanlığı hastane randevuları için müracaat eden yurttaşlara “30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz” mesajları göndermeye başladı.

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Son aylarda Sağlık Bakanlığı ve kamu üniversite hastanelerinden muayene randevusu almak son derece zorlaştı. Muayene kuyrukları evlerde oluşmaya başladı. Sorunun büyümesi üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerinin bilgi işlem merkezleri ve bilgisayar firmalarına bilgi verildi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlara “30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz” mesajı mesajlar gönderilmeye başlandı.

Sağlık sektörünü yakından izleyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç bloglarında, “Kronik hastalığı olan ve takip edilmesi gereken hastalar, engelli ve kanser hastaları bu durumda ne yapacaklar?” diye sordu.

‘Aylardır muayene ve ameliyat randevularına çözüm üretemeyen iktidarın çareyi randevular için kota uygulamasında bulduğunu’ söyleyen hekimler, “Bu durum sağlıkta dönüşüm programına bağlı olarak sağlık hizmetinin tüketim nesnesine dönüşmesi ve kışkırtılarak artmış olan sağlık hizmeti talebinin sonucu” diye eleştirdi.

‘AKP iktidarının yaldızları döküldü, artık gerçekler gizlenemiyor‘

AKP iktidarının ‘sağlık alanında oluşturduğu tahribatın hem sağlık çalışanları hem de halk tarafından giderek daha yoğun hissedildiğini’ söyleyen hekimler, şöyle devam etti:

“Bu tahribata artık bir son verilmesi ve sağlıkta piyasacı yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Sağlıkta eşitsizlikler artarken, tıbbi hizmetlere erişimin yurttaşların büyük bir çoğunluğu için giderek daha da zorlaştığı bir sürece doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık hizmetlerinde ‘Çağ atladık, devrim yaptık’ iddialarıyla yıllardır pembe tablo çizen AKP iktidarının yaldızları döküldü, artık gerçekler gizlenemiyor.”

‘Vatandaşlar özel sağlık kuruluşlarına yönelmek zorunda kaldı’

Katılım payı, özel sektörde kontrolsüz ilave ücret ve ilaçta fark ücreti gibi uygulamaların ‘bezdirdiğini’ söyleyen hekimler şunları dedi:

“Vatandaşların bazı ilaçlara ulaşamaması, birçok kamu hastanesinde tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamaması, hastaların birçok branşta ve yan dalda muayene ve ameliyat randevusu alamaması sonucunda parası olanlar veya borç para bulabilenler muayene ve ameliyat olabilmek için özel sağlık kuruluşlarına yöneldi.

Salgının ilk birinci yılında olduğu gibi yine kamu hastanelerinde özellikle riskli gruplara yönelik sağlık hizmetlerine erişimde bir planlama yapılmadı. Bu durumda yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı (kalp, şeker, hipertansiyon, böbrek, KOAH vb.) olanlar ve ameliyat olması gerekenler özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kaldı. Aynı durumun bu uygulamada da yaşanması kuvvetle muhtemel.”