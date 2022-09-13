Sağlık Bakanlığı: MHRS randevularına kota getirilmedi

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinden aylık sadece üç randevu alınabildiği iddiasını yanıtladı: “Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.”

Fotoğraf: AA

Devlet hastanelerindeki randevuların aylık üç defayla sınırlandırıldığı iddia edilmişti. İddiayı yalanlayan Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

“Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır.”