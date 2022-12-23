Selahattin Demirtaş, DBP operasyonuna çıkıştı: AKP’nin seçim çalışması devam ediyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) yönelik polis baskınına ve gözaltılara tepki gösterdi: “Diyalog yerine zulmü seçtiğinize göre bunun siyasi sonuçlarını da peşinen kabul etmiş oluyorsunuz.”

Selahattin Demirtaş. (Reuters)

DBP, genel merkezinde ve birçok il binasında baskınlarla partinin yöneticileri gözaltına alındı. Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın da bulunduğu gözaltılara Demirtaş’tan tepki geldi.

İktidarın ‘diyalog yerine zulmü seçtiğini’ kaydeden Demirtaş’ın Twitter adresinden şu mesaj paylaşıldı: “AKP’nin yargı eliyle seçim çalışması devam ediyor. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayırdır ile çok sayıda partili, ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Diyalog yerine zulmü seçtiğinize göre bunun siyasi sonuçlarını da peşinen kabul etmiş oluyorsunuz. Hayırlısı olsun!”