Akbelen’de ‘şaibeli’ raporla karar: YK Enerji ‘fırsat bilip’ zeytinliğe girebilir

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda zeytinliklerin talan edilme tehdidine karşı İkizköylüler direnmeye devam ediyor. Son olarak yürütmenin durdurulmasının kaldırılması yönündeki karara itiraz ettiler. Ama İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7’nci Dava Dairesi bu itirazı reddetti.

Bölge halkı, muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji’nin ‘bu durumu fırsat bilip’ Akbelen Ormanı’na girmesinden endişe ediyor. Çünkü söz konusu şirket yargı süreci devam ederken daha önce de alana girerek zeytin ağaçlarını kesmişti.

İkizköylüler tüm milletvekiller başta olmak üzere, yaşam savuncularını Akbelen’e bekliyor: “Kazanana dek haklı direnişimiz devam edecek, hep birlikte Akbelen’e dört elle sarılma, savunma, koruma zamanı!“

İkizköy termik santraline ait kömür madeninin havadan görünümü. Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

7 Eylül 2021’deki ilk bilirkişi keşfinde hakimin hakaret etmesi nedeniyle avukatlar Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve Şiar Rişvanoğlu reddi hakim başvurusunda bulunmuştu.

1 Mart’taki ikinci keşiften hemen önce Resmi Gazete’de yayımlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önü açılmıştı.

İkinci keşfin raporu mayısta sunulmuş, madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edilmiş, ‘ekolojik yıkım’ vurgusu yapılmış ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı’nın madenciliğe açılması gerektiği de savunulmuştu.

İkizköylüler rapora itiraz etmişti. Bunun üzerine üçüncü bilirkişi keşfi 8 Ağustos’ta düzenlenmişti ama bu raporda da ikinci raporda bahsedilen ‘ekolojik yıkım’ uyarıları ‘tamamen görmezden gelinmişti.’

İkizköylüler bu raporun ‘şaibeli’ olduğunu belirterek, bilirkişiler hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmuştu.

Mahkeme son bilirkişi raporuna dayanarak yürütmeyi durdurma kararını aralık başında kaldırmıştı.

‘YK Enerji yeniden Akbelen’e girebilir’

İkizköylüler bu karara itiraz etti. Ama İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7’inci Dava Dairesi bu itirazı gerekçesiz matbu kararla reddetti.

İkizköylüler şunları söyledi: “Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yol açacak yasa değişikliği teklifini geri çektirdik ancak haklı davamızda bu aşamada yürütmeyi durdurma kararını muhafaza ettiremedik. Yasa değişikliğinde de ciddi parmağı olduğunu bildiğimiz YK Enerji şirketi bunu fırsat bilip yeniden Akbelen Ormanı’na girmeye kalkışabilir.”

Yargı süreci hala devam ediyor. Ama bölge halkı ve çevreciler sürecin ‘oldu-bitti’ye getirilmesinden kaygılılar. Çünkü Anayasa’nın ve Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna’na rağmen YK Enerji alana girerek ağaçları kesmişti.

Ayrıca söz konusu kanununun etrafından dolanmak için girişimler de devam ediyor. Son olarak torba yasadaki madencilik kanununa bir madde eklenmiş ve zeytinliklerin talan edilmesinin önü açılmaya çalışılmıştı.

Ama hem İkizköylülerin hem çevrecilerin hem de kamuoyunun baskısıyla bu maddeyi geri çekmek zorunda kalmışlardı.

‘Tüm vekilleri Akbelen’e bekliyoruz’

İkizköylüler şöyle devam etti: “Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yol açacak yasa değişikliğini engellemek için biz Ankara’ya Meclis’e kadar gittik. Halkın vekilleriyle teklifi geri çektirdik! Şimdi halkın tüm vekillerini, ormandan, zeytin dostu yaşamdan yana olan siyasi partileri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve ekoloji hareketleri temsilcilerini, tüm yaşam savunucularını Akbelen’e bekliyoruz! Biz bitti demeden mücadele bitmeyecek. Kazanana dek haklı direnişimiz devam edecek, hep birlikte Akbelen’e dört elle sarılma, savunma, koruma zamanı! Ne karar verilirse verilsin Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz!”