Ümit Özdağ anlattı: Destekçileri ergenlik çağında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gezilerindeki gözlemlerini anlattı: “Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum.”

Ümit Özdağ ‘gözlemlerini’ anlattı. (Twitter)

Ümit Özdağ, Bizim TV’de Şaban Sevinç’in programına kartıldı.

Oy kullanma yaşının 12’ye indirilmesi durumunda tek başına iktidar olacaklarını iddia eden Özdağ, şunları söyledi: “Bakın Şaban bey, oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir. Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda dururup, sarılıp ‘Seni seviyoruz’ diyorlar. Soruyorum ‘Beni nereden tanıyorsun’ diye, ‘Sosyal medyadan’ diyorlar. Annelerine ve babalarına beni ve Zafer Partisi’ni anlatıyorlar. “