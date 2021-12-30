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Yaramazlara biraz batar!

Suriyeliye ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ’dan ‘ırkçılık’ eleştirisine yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli kuyumcuya kimlik sormasını eleştirenlere yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Özdağ, İzmir’de girdiği kuyumcu dükkanını işleten kişinin Suriyeli bir Türk vatandaşı olduğunu duyunca kimlik ve vergi levhasını görmek istemiş, bu anları da Twitter hesabından paylaşmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Oda TV’ye konuşan Özdağ, kendisinin yaptığını ‘Suriyelilere vatandaşlık verilmesi üzerine siyasal duruş ve politik mücadele’ olarak tanımlarken, kuyumcunun vatandaş olduğunu bilmediğini, spontane bir şekilde kimliğini göstermesini istediğini söyledi.

Zafer Partisi genel başkanı, Suriyelilerin kimlik göstermeden girdikleri Türkiye’de ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarını belirterek 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini öne sürdü.

Özdağ, şu iddiayı dile getirdi: “Bütün polis teşkilatına talimat verilmiş ve Suriyeliler bulundukları illerde, evlerde şu ana kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını üzerlerine almazken, Suriyelilerin faturaları üzerlerine almaları isteniyor. Böylece nerede oldukları kayıtlara geçiyor. Bu vatandaşlık verme sürecinin bir parçası.”

Zafer Partisi lideri, kendisine ‘ırkçı’ diyenlere şöyle seslendi: “Ben de, Zafer Partisi de, bize yönelik ırkçı suçlamasıyla saldırı düzenleyenlerin, Annan Planı’nda ‘Evet’ diyenler olduğunu, ‘Yetmez ama evet’ diyen tayfayla aynı olduğunu, FETÖ’yle işbirliği yapan tayfayla aynı tayfa olduğunu, terörle müzakere sürecinde Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye demokrasi getireceğini söyleyen tayfayla aynı tayfa olduklarını biliyoruz. Bunların ortak özelliği emperyalizmle her düzlemde ve her politikada işbirliği yapan gayri milli, vatansız bir kitle oluşudur. Onun için bu vatansızların Zafer Partisi’ne yönelik eleştirilerinin, komplolarının, suçlamalarının aslında bizim yaptığımız işin ne kadar doğru ve önemli olduğunu ortaya koymasından başka hiçbir anlamı yoktur. Ve bu tayfanın Türk halkının gözünde zerre kadar itibarı yoktur. Her türlü yalanı, iftirayı atabilirler, normaldir, üzerinde durmuyoruz, gülüp geçiyoruz.”

Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

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