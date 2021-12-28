Ümit Özdağ’dan Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’

Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanına girerek ‘kimlik kontrolü’ yaptı, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

Özdağ, Twitter’daki paylaşımında, yedi sene önce Türkiye’ye geldiğini belirttiği Suriyeli esnafla diyaloğunu paylaştı.

Suriyeli esnaf, iki sene önce dükkanını açtığını belirtirken, Özdağ vergi levhasını görmek istiyor. Yine, esnaf vatandaş olduğunu söyleyince Özdağ bu kez de kimliğine bakmak istiyor.

7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin? pic.twitter.com/jwCfa8H0JQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 27, 2021

Zafer Partisi’nin genel başkanı, esnafın silah taşıma ruhsatına da dikkat çekerek “Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin” diye yazdı.

Özdağ’ın paylaşımı dün akşamdan beri yaklaşık 1 milyon izlendi. Birçok kişi, Özdağ’ın hem paylaşımını hem de esnafa tavrının ayrımcı olduğunu yazdı.

Silah taşıma ruhsatı, yasal şartları yerine getiren herkesin alabildiği bulundurma ruhsatından farklı olarak, riskli meslekleri icra edenlere verilebiliyor. Kuyumculuk da bunlardan biri.