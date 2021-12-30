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Yaramazlara biraz batar!

Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanında ‘teftiş‘ yaptığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından, hakkında suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

Özdağ, Twitter’daki paylaşımında, yedi sene önce Türkiye’ye geldiğini belirttiği Suriyeli esnafla diyaloğunu paylaşmıştı.


Suriyeli esnaf, iki sene önce dükkanını açtığını söylerken, Özdağ vergi levhasını görmek istemişti. Esnaf, vatandaş olduğunu söyleyince Özdağ bu kez de kimliğine bakmak istemişti.

Nagehan Alçı Habertürk’teki bugünkü köşesinde olayla ilgili ‘devletin en kritik kurumlarındaki ilgili yetkili isimleri tek tek aradığını’ yazdı.

Buna göre  İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi başvurusuyla dün Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’,  ‘nüfuzu kötüye kullanma’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamaları yer aldı.

Ümit Özdağ’dan Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’

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