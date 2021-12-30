Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’ yapan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanında ‘teftiş‘ yaptığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından, hakkında suç duyurusu yapıldığı bildirildi.

Özdağ, Twitter’daki paylaşımında, yedi sene önce Türkiye’ye geldiğini belirttiği Suriyeli esnafla diyaloğunu paylaşmıştı.

Suriyeli esnaf, iki sene önce dükkanını açtığını söylerken, Özdağ vergi levhasını görmek istemişti. Esnaf, vatandaş olduğunu söyleyince Özdağ bu kez de kimliğine bakmak istemişti.

7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin? pic.twitter.com/jwCfa8H0JQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 27, 2021

Nagehan Alçı Habertürk’teki bugünkü köşesinde olayla ilgili ‘devletin en kritik kurumlarındaki ilgili yetkili isimleri tek tek aradığını’ yazdı.

Buna göre İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi başvurusuyla dün Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘nüfuzu kötüye kullanma’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamaları yer aldı.