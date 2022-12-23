Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye gazeteci Ayşenur Arslan’ın mimiklerini gerekçe göstererek verdiği cezayı, gazeteci Emin Çapa canlı yayında maske takarak protesto etti.

Emin Çapa, mimik cezasını maske takarak protesto etti. (Twitter)

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında ‘terörün mimikle övüldüğü’ gerekçesiyle kanala ceza verildiğini duyurmuş, şunları kaydetmişti: “RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdi. Yayında ‘terör mimikle övüldüğü’ savıyla programın üç kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!”

RTÜK’ün kararına tepkiler yükseldi. Medya Mahallesi programında bugün gazeteci Emin Çapa, Ayşenur Aslan’ın mimikleri gerekçe gösterilerek verilen kararı maskeyle protesto etti.

Yanında getirdiği maskeyi takan Çapa, şunları söyledi: “Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok. Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz.”