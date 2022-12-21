RTÜK, Halk TV’ye ‘mimikle terör övmek’ten ceza kesti

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında ‘terörün mimikle övüldüğü’ gerekçesiyle kanala ceza verildiğini duyurdu.

RTÜK ‘muhalif’ yayınlara ceza kesti. (AA)

Taşçı şunları söyledi: ”RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdi. Yayında ‘terör mimikle övüldüğü’ savıyla programın üç kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!”

Yine iktidarın en çok hedef aldığı televizyon kanallarından TELE1’eyse Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını ‘halkın iradesine darbe’ olarak nitelemeleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. ‘Açıkça’ programı nedeniyle de ayrıca yüzde 3 para cezası kararı çıktı.

‘Erdoğan utanır’ demek de ceza nedeni

RTÜK, FOX TV’yi de es geçmedi. İlker Karagöz İle Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük açıklamaları nedeniyle ”Bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri de ceza nedeni sayıldı. Bu sözler nedeniyle FOX TV’ye yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.