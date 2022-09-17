RTÜK’ün ‘tarafsızlık’ karnesi: Muhaliflere ceza yağdı, ‘yandaş’lara dokunulmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, kurulun bu yıl verdiği cezalardaki eşitsizliği tablo haline getirdi. Buna göre iktidar yanlısı kanallara sadece üç ceza verilirken diğer haber kanallarına ceza yağdı.

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Kurul üyesi Taşçı Twitter üzerinden, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i etiketleyerek şunları yazdı: “‘Tarafsızlık’ timsali Ebubekir Şahin söylediklerin kulağa hoş geliyor da dediklerinin RTÜK’ün resmi kayıtlarıyla uyuşmadığını sen de çok iyi biliyorsun. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz’ dediği tablo bu.”

Taşçı’nın paylaştığı tabloya göre haber kanalları Halk TV’ye 14, TELE 1’e 11, KRT’ye beş, FOX TV’ye dört, Flash Haber’e dört kez olmak üzere toplam 38 kere 11.5 milyon liralık ceza kesildi.

İktidar yanlısı kanallardaysa yalnızca üçüne birer kez toplam 1.5 milyon lira ceza kesildi.

“Tarafsızlık” timsali @ebekirsahin

söylediklerin kulağa hoş geliyor da dediklerinin RTÜK’ün resmi kayıtlarıyla uyuşmadığını sen de çok iyi biliyorsun.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz” dediği tablo bu👇 pic.twitter.com/0jywOktZan — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 17, 2022

RTÜK son olarak Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini torba içinde teslim almasının değerlendirilmesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürüldüğünü’ gerekçe sayarak Halk TV’ye para cezası kesmişti. Kanalın ‘Sözüm Var‘ programına da beş kez durdurma cezası verildiği bildirilmişti.