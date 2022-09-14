Halk TV’ye yine ceza yağdı: Arslan’ı anlatmak ve Soylu’yu eleştirmek suç sayıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini torba içinde teslim almasının değerlendirilmesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürüldüğünü’ gerekçe sayarak Halk TV’ye para cezası kesti. Kanalın ‘Sözüm Var‘ programına da beş kez durdurma cezası verildiği bildirildi.

Fotoğraf: Deniz Tekin

RTÜK, geçen günlerde Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini yedi yıl aradan sonra torbada teslim almasını televizyonda değerlendirmeyi, ‘terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte’ suç saydı.

RTÜK üyesi Onur Konuralp’ın aktardığına göre değerlendirmelerin yer aldığı Halk TV’nin ‘Sözüm Var’ programına beş kez ‘program durdurma’ cezası verildi. Kanalaysa reklam gelirinin yüzde 5’i oranında ceza uygulandı.

RTÜK’ün Halk TV’ye cezası bununla da kalmadı. Kurul, ‘Sözüm Var’ programlarındaki ‘suçla mücadele‘ eleştrileri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğünü savundu. Bununla Halk TV’ye yüzde 3 oranında ceza verildi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ‘Sözüm Var’ programında kullandığı “Narko devlet” ifadesi nedeniyle de kanala yüzde 3 oranında ceza uygulandı.

Halk TV’ye beş program durdurma cezası, yüzde 5 ve iki kez de yüzde 3 oranında kesilen cezalara muhalif RTÜK üyeleri Okan Konuralp ve İlhan Taşçı karşı oy kullandı.