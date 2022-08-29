Oğlunun kemikleri yedi yıl sonra torbada teslim edildi

Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasakları dönemindeki çatışmalarda yaşamı yitiren Hakan Arslan’ın kemikleri yedi yıl sonra bir torba içerisinde babasına teslim edildi.

Fotoğraf: Deniz Tekin

Sur’da 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde aylarca süren çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Aileler, yıllardır çatışmalarda yaşamını yitiren çocuklarının cenazesini istiyordu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre kasım 2021’de yüzde 95 Hakan Arslan’a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) Diyarbakır Adliyesi’ne gönderildi.

Perşembe günü Diyarbakır Adliyesi’ne ulaşan Arslan’ın kemikleri, o günden bu yana dosyayla ilgilenen savcının odasında bekletiliyordu.

Haber verilmesi üzerine Erzurum’dan Diyarbakır’a gelen baba Ali Rıza Arslan, Diyarbakır Adliyesi’ne gitti. Arslan, oğlunun kemiklerini bir torbada teslim alarak, defnetmek için memleketi Erzurum’a götürdü.

Arslan’ın cenazesi, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından köy mezarlığında defnedildi.

Diyarbakır Barosu’ndan savcı hakkında HSK’ya suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, uygulamanın ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Baronun açıklaması şöyle: “İnsancıl hukuk normları, toplumsal, kültürel ve inançsal değerler gereği kutu içerisinde cenazenin adliyede teslim edilmesi, kabul edilemez.

Ulusal ve uluslararası hukukta cenazenin teslim alınmasına dönük, kişinin hatırasına saygı ve gömülme hakkını gözeten bir yöntemin nasıl olmasını gerektiği ayrıntılı bir şekilde belirtilmektedir. Cenazenin adliye sarayında ve kutu içerisinde teslim tesellim tutanağı ile aileye verilmesi, aile bireylerine karşı pek fena muamele olarak görmekteyiz. Bu durum, ölüye, hatırasına, cenazeye saygıyı ve gömülme hakkını ihlal etmiştir.

Diyarbakır Barosu olarak, ölüye, hatırasına, cenazeye saygıyı ve gömülme hakkını ihlal edici uygulamadan kaynaklı ilgili cumhuriyet savcısı hakkında HSK’ye suç duyurusunda bulunulmuştur.”