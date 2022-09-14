İrfan Değirmenci’den RTÜK cezalarına ‘bantlı’ protesto

Gazeteci İrfan Değirmenci, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye yağdırdığı cezaları, ağzını bantlayarak çıktığı yayında protesto etti.

Fotoğraf: Halk TV

RTÜK, Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini torba içinde teslim almasının değerlendirilmesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürüldüğünü’ gerekçe sayarak Halk TV’ye para cezası kesmişti. Kanalın ‘Sözüm Var‘ programına da beş kez durdurma cezası verildiği bildirilmişti.

Bu kararın ardından akşam haberlerini sunan gazeteci Değirmenci, RTÜK kararına yayında ağzını bantlayarak tepki gösterdi. Değirmenci, bi süre yayını böyle sürdürdü.