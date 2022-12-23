Arnavutköy’de restoranın olduğu iskele çöktü: Dört yaralı

İstanbul Arnavutköy’de Danış Restaurant adlı restoranın olduğu iskele çöktü. Müşteriler denize düşerken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görsel: Twitter

Beşiktaş Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre akşam saat 9 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi’nde yer alan Danış Restaurant’ın balkonu çöktü.

Olayda yaralanan dört kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

#sondakika İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/dF3V73D4St — Özlem Saraç (@ozlmsarac) December 23, 2022

Daha önce Eftelya Balıkçısı’nın işletme olarak kullandığı mekan, Mart 2022’de Danış Ulaç’ın sahibi olduğu Danış Restaurant tarafından işletilmeye başlandı. Ulaç’ın aynı isimle Muğla’nın Bodrum ilçesinde de bir ocakbaşı restoranı var.

Restoranın açıklamasında ‘olaydan büyük üzüntü duyulduğu’ kaydedilerek şunlar yazıldı: “Bu talihsiz kazanın telafisi için kaza mağduru müşterilerimiz nezdinde elimizden geleni yapacağımız hususunu kamuoyuna ve müşterilere duyururuz.”