Anket: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimleri

MetroPOLL Araştırma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘oy verme eğilimlerini’ ölçen bir anket yayımladı.

Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki anket paylaşıldı. (AA-CHP)

Ankette, 2018 milletvekilliğinde oy kullananlara bu seçimde kime oy verecekleri soruldu.

Erdoğan’a oy verme eğilimi

Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43, vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 50,7, cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 6,3 oldu.

“Bugün seçim olsa Erdoğan’a oy verir misiniz” sorusuna verilen yanıtlar partilere göre şöyle dağıldı:

*AKP

Evet: Yüzde 85

Hayır: Yüzde 11,2

Cevap yok: Yüzde 3,8

*CHP

Evet: Yüzde 2

Hayır: Yüzde 94

Cevap yok: Yüzde 4

*HDP

Evet: Yüzde 2,7

Hayır: Yüzde 94,2

Cevap yok: Yüzde 3,1

*İYİ Parti

Evet: Yüzde 6,3

Hayır: Yüzde 87

Cevap yok: Yüzde 4

*MHP

Evet: Yüzde 67,9

Hayır: Yüzde 29,8

Cevap yok: Yüzde 2,3

*SP

Evet: Yüzde 12,5

Hayır: Yüzde 87,5

Cevap yok: Yüzde 0

*Diğer

Evet: Yüzde 7,1

Hayır: Yüzde 78,6

Cevap yok: Yüzde 14,3

Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimi

Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 38,1, vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 56,1, cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 5,2 oldu.

“Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu’na oy verir misiniz” sorusuna verilen yanıtlar partilerde şöyle dağıldı:

*AKP

Evet: Yüzde 7,6

Hayır: Yüzde 88,8

Cevap yok: Yüzde 3,6

*CHP

Evet: Yüzde 85

Hayır: Yüzde 14,1

Cevap yok: Yüzde 0,9

*HDP

Evet: Yüzde 64,4

Hayır: Yüzde 31,1

Cevap yok: Yüzde 4,4

*İYİ Parti

Evet: Yüzde 69,4

Hayır: Yüzde 26,4

Cevap yok: Yüzde 4,1

*MHP

Evet: Yüzde 18,5

Hayır: Yüzde 80,1

Cevap yok: Yüzde 1,4

*SP

Evet: Yüzde 36

Hayır: Yüzde 64

Cevap yok: Yüzde 0

*Diğer

Evet: Yüzde 28,6

Hayır: Yüzde 57,1

Cevap yok: Yüzde 14,3

Kasım ayı anketi

MetroPOLL Araştırma 6 Aralık’ta bir anket daha açıklamıştı. Bunda Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düşmüştü.

Erdoğan’ın karşısına çıkan adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranıysa geçen aya göre 2,8 puan artmıştı.

MetroPOLL’ün kasıma ilişkin‘Erdoğan mı rakibi mi’ anketinin sonuçları şöyle açıklamıştı: