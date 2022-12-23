Anket: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimleri

MetroPOLL Araştırma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘oy verme eğilimlerini’ ölçen bir anket yayımladı.
Ankette, 2018 milletvekilliğinde oy kullananlara bu seçimde kime oy verecekleri soruldu.
Erdoğan’a oy verme eğilimi
Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43, vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 50,7, cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 6,3 oldu.
“Bugün seçim olsa Erdoğan’a oy verir misiniz” sorusuna verilen yanıtlar partilere göre şöyle dağıldı:
*AKP
- Evet: Yüzde 85
- Hayır: Yüzde 11,2
- Cevap yok: Yüzde 3,8
*CHP
- Evet: Yüzde 2
- Hayır: Yüzde 94
- Cevap yok: Yüzde 4
*HDP
- Evet: Yüzde 2,7
- Hayır: Yüzde 94,2
- Cevap yok: Yüzde 3,1
*İYİ Parti
- Evet: Yüzde 6,3
- Hayır: Yüzde 87
- Cevap yok: Yüzde 4
*MHP
- Evet: Yüzde 67,9
- Hayır: Yüzde 29,8
- Cevap yok: Yüzde 2,3
*SP
- Evet: Yüzde 12,5
- Hayır: Yüzde 87,5
- Cevap yok: Yüzde 0
*Diğer
- Evet: Yüzde 7,1
- Hayır: Yüzde 78,6
- Cevap yok: Yüzde 14,3
Kılıçdaroğlu’na oy verme eğilimi
Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 38,1, vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 56,1, cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 5,2 oldu.
“Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu’na oy verir misiniz” sorusuna verilen yanıtlar partilerde şöyle dağıldı:
*AKP
- Evet: Yüzde 7,6
- Hayır: Yüzde 88,8
- Cevap yok: Yüzde 3,6
*CHP
- Evet: Yüzde 85
- Hayır: Yüzde 14,1
- Cevap yok: Yüzde 0,9
*HDP
- Evet: Yüzde 64,4
- Hayır: Yüzde 31,1
- Cevap yok: Yüzde 4,4
*İYİ Parti
- Evet: Yüzde 69,4
- Hayır: Yüzde 26,4
- Cevap yok: Yüzde 4,1
*MHP
- Evet: Yüzde 18,5
- Hayır: Yüzde 80,1
- Cevap yok: Yüzde 1,4
*SP
- Evet: Yüzde 36
- Hayır: Yüzde 64
- Cevap yok: Yüzde 0
*Diğer
- Evet: Yüzde 28,6
- Hayır: Yüzde 57,1
- Cevap yok: Yüzde 14,3
Kasım ayı anketi
MetroPOLL Araştırma 6 Aralık’ta bir anket daha açıklamıştı. Bunda Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düşmüştü.
Erdoğan’ın karşısına çıkan adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranıysa geçen aya göre 2,8 puan artmıştı.
MetroPOLL’ün kasıma ilişkin‘Erdoğan mı rakibi mi’ anketinin sonuçları şöyle açıklamıştı:
- Erdoğan’a oy veririm: Yüzde 37
- Erdoğan’ın rakibine oy veririm: Yüzde 38,3
- Rakibin kim olduğuna bağlı: Yüzde 16,9
- Cevap yok: Yüzde 7,9