Anket: Erdoğan’ın rakibine göre oy vereceklerin oranında düşüş

MetroPOLL Araştırma anket sonuçlarını açıkladı. Ankette, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre 2,9 puan, ‘Erdoğan’ın rakibinin kim olacağına bağlı’ olarak muhalefet adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı 4,4 puan düştü.

Erdoğan’ın karşısına çıkan adaya oy vereceğini söyleyenlerin oranıysa geçen aya göre 2,8 puan arttı.

MetroPOLL anket sonuçlarını açıkladı (Reuters)

MetroPOLL’ün kasım ayına ilişkin ‘Erdoğan mı rakibi mi’ anketinin sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlar şöyle:

Erdoğan’a oy veririm: Yüzde 37

Erdoğan’ın rakibine oy veririm: Yüzde 38,3

Rakibin kim olduğuna bağlı: Yüzde 16,9

Cevap yok: Yüzde 7,9

Bu oranlar bir önceki ay (Eylül) şöyle olmuştu;

Erdoğan’a oy veririm: Yüzde 40,1

Erdoğan’ın rakibine oy veririm: Yüzde 35,5

Rakibin kim olduğuna bağlı: Yüzde 21,3

There is no significant difference between Erdogan and his rival. pic.twitter.com/HlWGiT7Zol — Ozer Sencar (@ozersencar1) December 6, 2022

Yöneylem’in anketindeyse “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 50,9’u “Muhalefet adayına oy veririm” derken; yüzde 39,1’i “Erdoğan’a oy veririm” demişti.

Üç senaryolu seçim anketi

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik senaryoların sonuçları da açıklandı.

Buna göre Erdoğan’ın karşısına geçen üç adayın oy oranları şöyle ölçüldü;

*Mansur Yavaş adaylığında

Erdoğan: Yüzde 39,7

Mansur Yavaş: Yüzde 46,4

Kararsız: Yüzde 4,3

Protesto oy: Yüzde 5,4

Cevap Yok: Yüzde 4,3

*İmamoğlu adaylığında

Erdoğan: Yüzde 42

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 42,9

Kararsız: Yüzde 4,6

Protesto oy: Yüzde 6,1

Cevap Yok: Yüzde 4,4

*Kılıçdaroğlu adaylığında

Erdoğan: Yüzde 44,5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 39,4

Kararsız: Yüzde 5,3

Protesto oy: Yüzde 6,8

Cevap Yok: Yüzde 3,9