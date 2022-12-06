Anket: Üç olası adaya da kaybeden Erdoğan’ın oyu yükseldi

Yöneylem Araştırma’nın kasım anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı üç olası muhalefet adayı da kazanıyor. Ancak Erdoğan’ın üç adaya karşı önceki aya göre oylarını artırdığı görülüyor.

Yöneyelem’den yeni anket (AA-CHP)

Üç olasılık içerisinde en yüksek oya ulaşan yüzde 55,5’le Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Erdoğan, Yavaş’la yarıştığında oyu yüzde 37 olarak ölçülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa Erdoğan karşısında yüzde 49,5 oy oranıyla kazanıyor. Erdoğan’ın bu senaryoda oyu yüzde 41,4 oluyor.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’lı senaryonun neredeyse başa baş olduğu görülüyor. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,4 Erdoğan’sa yüzde 42,8’le oy oranına ulaşıyor. Önceki ay aradaki fark 2,9 puandı.

Erdoğan’ın önceki aya göre üç adaya karşı da oyunu artırdığı görülüyor.

“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 50,9’u “Muhalefet adayına oy veririm” derken; yüzde 39,1’i “Erdoğan’a oy veririm” dedi.