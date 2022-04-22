Akşam Postası / 22 Nisan 2022

Gezi davasında hüküm haftaya pazartesi açıklanacak

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1634 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıkların yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlar okundu: “Adınız Cengiz Holding, Kolin, Mak-yol, Limak, Kalyon ise adalet limanı sığınacağınız son limandır, ama adınız Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ise adı ağırlaştırılmış müebbettir, işte dava bu, söyleyecek başka bir şey yok.“

‘Hem suçlu hem güçlü’: YK Enerji, söktüğü zeytinleri savunanları savcılığa verdi

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarını savunan İkizköylüler hakkında ‘çalışma hürriyetini engellemek’ten suç duyurusunda bulundu.

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’a ağırlaştırılmış müebbet

Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kılıçdaroğlu: Elektrik eylemi kararını eşimle aldık, sürdüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili ”Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz” dedi.

Chomsky, Harvey ve Butler dahil 1169 akademisyenden Boğaziçi’ne destek

Aralarında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, Britanyalı coğrafyacı David Harvey ve ABD’li filozof Judith Butler’ın da bulunduğu 1169 akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ düzenine karşı direnen akademisyenlere ve öğrencilere destek bildirisi yayımladı.

AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: Sosyal medya ve haber siteleri için 60 maddelik taslak

AKP’nin uzun süredir gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi için 60 maddelik taslak metin oluşturuldu. Taslağın, kısa sürede teklife dönüşmesi ve Meclis’e sevk edilmesi planlanıyor.

Araştırma: Her 10 kişiden dördü aileden maddi destekle ayakta kalabiliyor

Ipsos’un araştırmasına göre her 100 kişiden 83’ünün alım gücü düştü, her 10 kişiden dördü ailesinden maddi destek aldığını söyledi.

İmamoğlu, AKP için ‘alarm çaldı’: En güçlü oldukları ilçelerde bile kaybediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul’da en güçlü olduğu ilçelerde bile 10-15 puan kaybettiğini belirterek “Aslında bir alarm çalıyorum onlar için” dedi.

Koca pandemiyi ‘bitirdi’: Salgın günlük hayattan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibariyle Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artması bekleniyor.

Soylu istatistik verdi: Oy kullanabilecek Suriyeli sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkesine gidip dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara izin verilmeyeceğini belirtti.

Dokuz yıl cinsel saldırıda bulunup Emre’nin intiharına yol açan akrabaya tahliye

Üç yıl önce intihar eden üniversiteli Emre Yıldır’a dokuz yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan’ın sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı.

MHK, Cüneyt Çakır’a yeniden görev verdi: Spor yazarları ne dedi?

Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü hafta hakemleri açıklandı. Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalacak.

Soylu: İstanbul ve Bursa’daki saldırıları düzenleyenleri tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da cezaevi aracına bombalı saldırıyla İstanbul Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı düzenleyenleri tespit ettiklerini açıkladı.